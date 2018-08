Ginnastica, Europei 2018: Sanne Wevers stellare, la Campionessa Olimpica vince la trave! Che bis di Derwael, cade Schaefer

Sanne Wevers è tornata a risplendere dopo una stagione complicata e ha dettato legge a Glasgow laureandosi Campionessa d’Europa alla trave per la prima volta in carriera. La Campionessa Olimpica di specialità ha così confezionato una bella doppietta, senza dimenticarsi che nel 2015 vinse anche l’argento iridato alle spalle di Simone Biles. La quasi 26enne (spegnerà le candeline il 17 settembre) ha eseguito un esercizio meraviglioso ribadendo il suo stile inconfondibile: grande eleganza, artisticità all’ennesima potenza, collegamenti perfetti e pochissime sbavature. Da annotare che questa non è la sua prima medaglia in una rassegna continentale: nel 2015 vinse il bronzo, ma alle parallele!

L’ottimo 13.900 finale consacra la ragazza di Leeuwarden che ha conquistato i successi più belli della carriera in tarda età dopo qualche infortunio di troppo che l’aveva un po’ limitata. La capitana della oranjes, ieri meravigliosa trascinatrice della Nazionale capace di salire sul terzo gradino del podio nella gara a squadre, ha battuto Nina Derwael oggi davvero in stato di grazia. La belga, dopo aver conquistato il titolo alle parallele per il secondo anno consecutivo, ha confermato anche di aver acquisito un ottimo livello sulla trave (aveva vinto le qualifiche) e si è messa al collo l’argento (13.600).

A completare la top3 la specialista francese Marine Boyer (13.166) da cui ci aspettavamo qualcosina in più. Giù dal podio l’attesissima tedesca Pauline Schaefer: oggi la Campionessa del Mondo è caduta dall’elemento che porta il suo nome e ha chiuso al sesto posto (12.400) alle spalle anche della transalpina Melanie De Jesus (13.066) e della svizzera Ilaria Kaeslin (12.466). Settima la belga Maellyse Brassart (12.266), ultima la greca Vasiliki Millousi (12.133) che a 34 anni ha confermato la sua classe nonostante un errore in avvio.