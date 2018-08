Ginnastica, Europei 2018: qualifiche, terza suddivisione. Belgio batte Olanda, Derwael brilla mentre Wevers stecca!

Il Belgio batte l’Olanda nella terza suddivisione e si porta al comando momentaneo delle qualificazioni agli Europei 2018 di ginnastica artistica, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Le Yellow Tigers hanno ottenuto un complessivo 159.331 con il quale ipotecano la qualificazione alla finale a squadre e battono le oranjes di otto decimi (158.529, accesso all’atto conclusivo comunque assolutamente possibile). A fare la differenza sono state sostanzialmente le due capitane: Nina Derwael ha piazzato un bellissimo 14.400 alle parallele su cui è Campionessa d’Europa (ma anche 13.600 al volteggio, 13.500 alla trave e 12.866 al corpo libero) mentre Sanne Wevers è andata in affanno alla trave, attrezzo su cui è Campionessa Olimpica e su cui oggi si è fermata a 13.366 a causa di qualche sbilanciamento di troppo.

La Wevers ora è seconda in classifica di specialità (alle spalle proprio di Derwael) ma la qualificazione alla top 8 è seriamente a rischio. Da annotare che la Derwael ha sì ottenuto un buonissimo punteggio sugli staggi (6.3 il D Score) ma rimane comunque alle spalle della sorprendente svedese Jonna Adlerteg che aveva ottenuto 14.600 in mattinata. Al volteggio balza in testa la solida olandese Tisha Volleman (13.866) che riesce così a scalzare le slovene Teja Belak e Tjasa Kysselef, mentre al corpo libero vetta per la belga Axelle Klinckaert (13.400). E ora ci proiettiamo verso lo show delle ore 20.00 quando scenderanno in pedana tutte le big: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Romania, Svizzera e Ungheria si fronteggeranno in un testa a testa sfrenato, lotta senza quartiere per due ore con il mirino puntato verso le finali.