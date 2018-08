Fernando Alonso ha vinto la 6 Ore di Silverstone, nuovo successo nel WEC con la Toyota

Fernando Alonso ha vinto la 6 Ore di Silverstone, prova valida per il World Endurance Championship (il Mondiale delle corse di durata). Lo spagnolo, alternatosi al volante della Toyota con Buemi e Nakajima ha messo il sigillo sul suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti alla 24 Ore di Le Mans e alle 6 Ore di Spa.

Tutto estremamente facile per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno che ha annunciato il suo addio alla classe regina pochi giorni fa. La Toyota non ha avuto rivali in pista, la TS050 Hybrid ha superato la vettura gemella guidata dal trio Conway-Kobayashi-Lopez che scattava dalla pole position ma che ha accusato un problema tecnico quando era in testa a un’ora dalla conclusione (ha poi chiuso in seconda posizione). Nella categoria GTE Pro ha vinto la Ferrari di Pier Guidi che ha avuto la meglio sulla quotata Porsche 911 RSR di Gimmi Bruni.













FOTOCATTAGNI