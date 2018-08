F1, Niki Lauda sta meglio dopo il trapianto polmonare. Medici soddisfatti del decorso postoperatorio

Arrivano buone notizie dall’Allgemeines Krankehaus di Vienna, l’ospedale in cui è ricoverato Niki Lauda. L’ex Campione del Mondo di Formula Uno ha subito un trapianto polmonare lo scorso 2 agosto e le sue condizioni fisiche sono fortunatamente andate migliorando nel corso dei giorni come riporta il bollettino diffuso oggi dalla struttura. I medici, infatti, si sono dichiarati molto soddisfatti di come stia procedendo il decorso postoperatorio e la grande icona della F1 sta recuperando prontamente.

I sanitari fanno anche sapere che tutti gli organi funzionano bene. Lauda era stato operato a causa di un virus influenzale che era poi degenerato in polmonite e dunque si era reso necessario un trapianto per il 69enne, vincitore di tre titoli iridati e nel 1976 scampato miracolosamente al celebre incendio del Nurburgring. Negli ultimi anni siamo stati abituati a vederlo nel box Mercedes dove ha festeggiato i trionfi mondiali di Lewis Hamilton e Nico Rosberg davanti alla Ferrari, scuderia per cui ha corso regalando grandi emozioni a tutti gli appassionati.













Foto: Shutterstock