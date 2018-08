F1, Mondiale 2019: la McLaren punta sulla coppia Sainz-Norris nel prossimo campionato

Dopo l’annuncio dell’addio di Fernando Alonso al Circus della Formula 1, la McLaren sta pensando a come allestire il roster dei piloti in vista del 2019. E’ verosimile pensare che il team di Woking voglia puntare su un’accoppiata inedita composta da Carlos Sainz, attuale pilota della Renault, e dal giovane britannico Lando Norris, terzo pilota della squadra inglese e secondo nel campionato di Formula Due.

Il riferimento del team sarà, in questo caso, Sainz, già da tempo accostato alla McLaren. L’arrivo di Daniel Ricciardo nella squadra transalpina ha confermato l’imminente partenza dell’iberico che dovrà attendere il 30 settembre (data in cui decade l’opzione che la Red Bull ha su di lui) prima di ufficializzare l’accordo, a meno che la RB non annunci l’arrivo di Pierre Gasly a Milton Keynes, altro passaggio che sembra ormai scontato.

Su Norris alcune riserve ci sono, in quanto il racing driver non ha convinto del tutto per quanto sta facendo nella citata F2 e quindi l’alternativa potrebbe essere il francese Esteban Ocon, che sembrava destinato ad accasarsi in Renault prima dell’ingaggio di Ricciardo. Tuttavia, il 18enne nativo di Bristol godrebbe dei favori dei dirigenti della McLaren e quindi sembra essere lui l’indiziato numero uno ad avere un sedile nella stagione prossima.













