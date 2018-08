F1, GP Belgio 2018: calendario, programma, orari. Come seguirlo in diretta tv e streaming

Nel weekend del 24-26 agosto si correrà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Dopo le vacanze estive, il Circus torna in azione: si correrà sul tracciato di Spa-Francorchamps, la pista più lunga dell’intero calendario con i suoi 7,004 chilometri. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, ricomincia la sfida totale tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton vivrà un nuovo capitolo che potrebbe risultare determinante per le sorti dell’intero campionato.

Il britannico ha infatti vinto le ultime due gare e ora può fare affidamento su 24 punti di vantaggio nei confronti del tedesco: il pilota delle Frecce d’Argento cerca l’allungo definitivo per involarsi verso il quinto titolo iridato ma l’uomo della Rossa non molla la presa e cerca un recupero molto complicato. Il GP del Belgio potrebbe indirizzare le sorti dell’intera stagione, Sebastian Vettel deve invertire la rotta e poi lanciarsi con ancora più ottimismo verso l’appuntamento di Monza previsto per il 2 settembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 25 AGOSTO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara: sabato e domenica, sempre alle ore 20.00.













