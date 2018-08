Europa League 2018-2019, GOLEADA Atalanta! Sarajevo spazzato via, orobici al turno decisivo

Serviva una vittoria dopo il 2-2 interno dell’andata, è arrivata una goleada di dimensioni storiche in campo europeo per l’Atalanta: gli orobici hanno schiantato a domicilio il Sarajevo imponendosi nella capitale bosniaca per 0-8 nel ritorno del secondo turno delle qualificazioni alla prossima Europa League di calcio. La Dea ora affronterà la vincente dell’incontro tra gli islandesi dell’Hafnarfjordur e gli israeliani dell’Hapoel Haifa.

Nel primo tempo la gara si mette subito in discesa: al 4′ sugli sviluppi di un’azione d’angolo, Palomino colpisce di testa e porta i bergamaschi in vantaggio. Al quarto d’ora arriva la prodezza balistica del Papu Gomez, che segna con un gran destro da fuori che prende un effetto inaspettato e batte l’estremo difensore dei bosniaci. Passano soltanto tre minuti e la qualificazione va in ghiacciaia: Masiello approfitta di una corta respinta della difesa avversaria su cross dalla destra e si avventa sulla palla, scagliandola all’angolino con un potente destro. La serata monstre del Papu si completa al 28′, quando l’argentino da distanza siderale colpisce ancora di destro con una parabola beffarda che si infila all’incrocio dei pali. Lo 0-5 arriva prima dell’intervallo ed è opera di Palomino, che sigla la personale doppietta ancora sugli sviluppi di un angolo calciato da Gomez al 39′.

Nella ripresa tocca a Barrow andare in scena con lo show personale: alla fine sarà tripletta per lui. Al 51′ la prima conclusione vincente su cross di Hateboer dalla destra; al 70′ il secondo sigillo personale con un bel sinistro al volo dopo una caparbia azione di Zapata; infine al minuto 84 con una zampata d’autore su palla servita da Gosens, per la marcatura che gli consente di portarsi a casa il pallone. Per gli uomini di Gasperini invece arriva la qualificazione, con una goleada insperata alla vigilia.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it