Ciclismo, Ranking UCI: l’Italia resta al comando e aumenta il margine sul Belgio. Elia Viviani terzo nell’individuale

Grazie alla gara perfetta della nazionale azzurra agli Europei di ciclismo di Glasgow, con la vittoria di Matteo Trentin, l’Italia aumenta il proprio margine nel ranking per nazioni UCI. Il Bel Paese rimane infatti saldamente al comando con 15141.79 punti e incrementa il vantaggio sul Belgio a quasi 2700 punti. In terza posizione troviamo la Francia a 12239.12.

Nella classifica individuale sempre in testa lo slovacco Peter Sagan con 3984 punti, davanti a Chris Froome a 3939.68, che si avvicina ulteriormente. Al terzo posto troviamo Elia Viviani con 3551 punti, mentre il secondo migliore italiano è Vincenzo Nibali, che recupera una posizione e diventa 11°, seguito da Diego Ulissi in 13ma piazza, mentre entra nella top 20 anche Trentin, che sale in 18ma.

Ranking UCI per nazioni

1 ITALIA 15141.79 2 BELGIO 12442.81 3 FRANCIA 12239.12 4 GRAN BRETAGNA 11269.96 5 OLANDA 11200.13 6 SPAGNA 9459 7 COLOMBIA 9246.8 8 AUSTRALIA 6683.64 9 DANIMARCA 6117.36 10 SLOVENIA 5773.02

Ranking UCI individuale

1 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 3984 2 FROOME Chris GBR TEAM SKY 3939.68 3 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 3551 4 ALAPHILIPPE Julian FRA QUICK – STEP FLOORS 3053.12 5 THOMAS Geraint GBR TEAM SKY 2834.25 6 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 2631 7 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 2620.47 8 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 2384.19 9 ROGLIČ Primož SLO TEAM LOTTO NL – JUMBO 2380 10 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 2376 11 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN – MERIDA 2373 12 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 2318 13 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 2039 14 YATES Simon Philip GBR MITCHELTON – SCOTT 1947 15 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 1938

