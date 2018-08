Ciclismo, Damiano Caruso correrà per la Bahrain Merida: sarà compagno di Vincenzo Nibali

Altro acquisto importante per la Bahrain Merida che si rafforza assicurandosi le prestazioni di Damiano Caruso. Il siciliano lascerà la BMC dopo quattro stagioni e si accaserà nel club mediorientale per cui hai firmato un biennale. Il 30enne, noto nel gruppo per le sue doti di passista-scalatore e per l’estrema disponibilità, è reduce dal ventesimo posto al Tour de France dopo l’undicesimo dell’anno scorso. Nel suo palmares spiccano anche l’ottavo posto nel Giro d’Italia 2015 e la nona piazza alla Vuelta di Spagna 2014. Il nativo di Ragusa sarà sicuramente un fondamentale compagno di squadra per Vincenzo Nibali con cui ha già corso ai tempi della Liquigas.

Queste le prime dichiarazioni di Damiano Caruso: “Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Ho sempre considerato questa squadra ben organizzata e ben strutturata. Inoltre, sia i dirigenti che i corridori hanno mostrato interesse per me quindi, quando si è presentata l’occasione, è stato molto facile trovare un accordo. Credo che questa sia la squadra giusta per me e penso che questa scelta possa essere utile per tutti. Vincenzo Nibali ed io siamo stati compagni di squadra nella Liquigas nelle stagioni 2011-2012, è bello essere di nuovo nella stessa squadra. Oltre alla amicizia che ci lega, possiamo costruire qualcosa di importante anche in sella. Il mio ruolo sarà quello di avere la possibilità di fare la gara nelle brevi corse a tappe e di lavorare per il capitano nei Grandi Giri“.

Molto soddisfatto Brent Copeland: “Avere Caruso in squadra significa offrire ancora più garanzie a un team già solido. Damiano copre così tanti ruoli in una squadra che è esattamente quello che stavamo cercando: può essere un leader quando è necessario, oltre a essere uno dei migliori luogotenenti del gruppo“.













(foto Valerio Origo)