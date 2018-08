Canottaggio, Mondiali universitari 2018: per l’Italia undici medaglie. Sono tre gli ori azzurri

L’Italia raccoglie ben undici medaglie ai Mondiali universitari di canottaggio svolti a Shanghai, in Cina: per gli azzurri arrivano tre ori, altrettanti argenti e cinque bronzi. Nessuna nazione ha raccolto tanti podi, ma la Gran Bretagna ci scavalca nel medagliere per numero di ori conquistati (ben sei).

Ori e titoli iridati di categoria per il doppio maschile di Andrea Cattaneo (SC Bissolati) e Luca Chiumento (SC Padova), per il doppio pesi leggeri maschile di Piero Sfiligoi (CC Saturnia) e Leone Maria Barbaro (Tirrenia Todaro) e per il quattro senza pesi leggeri femminile di Lara Maule (Fiamme Gialle), Asja Maregotto (SC Padova), Bianca Laura Pelloni (CC Saturnia) e Laura Marchetti (Cus Torino).

Gli argenti arrivano dal quattro senza maschile di Di Colandrea (CN Posillipo), Niccolò Pagani (Fiamme Gialle/Tevere Remo), Stefano Morganti (CC Saturnia) e Federico Garibaldi (SC Elpis), battuti dalla Gran Bretagna, dal singolo pesi leggeri femminile di Giulia Mignemi (CT Aetna), seconda alla Polonia, e dal quattro senza pesi leggeri maschile di Neri Muccini (SC Esperia), Pietro Cappelli, Emanuele Giacosa (SC Cerea) e Riccardo Italiano (SC Esperia), superati dall’Ungheria.

Gradini più bassi del podio invece per il due senza maschile di Andrea Maestrale e Raffaele Giulivo (Marina Militare), per il due senza femminile di Ilaria Broggini e Veronica Calabrese (C Gavirate), per il quattro senza femminile di Sarah Caverni (SC Arno), Beatrice Millo (CC Saturnia), Arianna Bini (CUS Pavia) e Alice Rossi (Cus Torino), per il singolo pesi leggeri maschile di Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), e per l’otto maschile Maestrale, Giulivo, Cattaneo, Chiumento, Di Colandrea, Morganti, Pagani e Garibaldi, timonati da Arianna Noseda (SC Lario).













Foto: Federcanottaggio

