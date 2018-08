Canoa velocità, Mondiali Universitari 2018: l’Italia conquista sei medaglie a Szolnok

L’Italia conquista sei medaglie ai Mondiali Universitari di canoa velocità, che si sono svolti questo fine settimana a Szolnok (Ungheria). Il bottino azzurro per questa rassegna iridata è di un oro, tre argenti e due bronzi.

La vittoria arriva nel K2 200 metri con la coppia formata da Michele Bertoli e Carmelo la Spina che si è imposta con il tempo di 32.343, riuscendo ad avere la meglio su Spagna (32.871) e Polonia (33.087). Argento poi per il K4 200m maschile di Michele Bertolini, Giacomo Cinti, Carmelo La Spina e Matteo Strrullato in 30.521, battuti dalla Spagna in 30.494.

Secondo gradino del podio sulla stessa distanza anche per due equipaggi singoli: Michele Bertoli nel K1, che chiude in 35.145 alle spalle del bielorusso Ivan Tsuranau (35.117) e Andrea Sgaravatto nel C1 (41.367), battuto anche in questo caso da un bielorusso, Mikita Miarhuryeu (41.217).

La medaglia di bronzo va invece a Giacomo Cinti e Giulio Bernocchi nel K2 500m (1.36.349) dietro a Ungheria (1.34.840) e Bielorussia (1.25.707) e ad Andrea Dal Bianco e Antonio Di Caterino nel K2 1000m (3.19.902) alle spalle di Ungheria (3.11.230) e Germania (3.12.180).

Foto: Federcanoa