Canoa velocità, Mondiali 2018: subito oro per l’Italia nella paracanoa! Esteban Farias difende il titolo nel KL1 200 metri

La paracanoa regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Esteban Farias si è confermato ancora una volta il più forte di tutti nel KL1 200 metri, andando a difendere il titolo iridato e completando così una stagione perfetta in cui aveva già trionfato in Coppa del Mondo e agli Europei.

Farias ha dominato la finale, dimostrando una netta superiorità sugli avversari. L’azzurro è uscito perfettamente dai blocchi e ha preso subito quei metri di vantaggio determinanti per lanciarsi al meglio. Una volta presa la testa della gara Farias non l’ha più lasciata e ha aumentato progressivamente il proprio vantaggio sui rivali. Vittoria netta quindi per il nostro portacolori con il tempo di 49.796. Anche in questo caso l’unico a provare tenere il suo ritmo è stato l’ungherese Róbert Suba, che si è dovuto però ancora arrendere chiudendo a 81 centesimi dall’azzurro. Completa il podio il brasiliano Luis Silva in 1.580.

Un grande risultato quindi per Farias che nell’ultimo biennio è diventato praticamente imbattibile in questa specialità e ora dovrà puntare dritto verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove avrà l’occasione di entrare nella storia di questo sport.

Foto: Federcanoa