Canelo-Golovkin, Mondiale pesi medi 2018: data, programma, orario d’inizio e tv

Canelo Alvarez e Gennady Golovkin si sfideranno sabato 15 settembre alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA) nel match che mette in palio le cinture mondiali WBC, WBA, IBO dei pesi medi. Si tratta della grande rivincita dell’incontro che si svolge lo scorso 16 settembre e che terminò in pareggio. Il messicano e il kazako (attuale detentore dei titoli iridati) avrebbero poi dovuto incrociare i guantoni a maggio ma la squalifica per doping del centramericano ha costretto a rinviare il tutto all’ultimo weekend d’estate nella capitale del gioco d’azzardo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Canelo vs Golovkin, Mondiale dei pesi medi. L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma HBO in pay per view, vedremo se nelle prossime settimane ci saranno ulteriori dettagli su un’eventuale messa in onda in Italia.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

02.00 Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin

ALVAREZ VS GOLOVKIN: COME VEDERE L’INCONTRO IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti dell’incontro sono stati acquistati dalla HBO che lo trasmetterà in pay per view. Attualmente non ci sono dettagli sulla messa in onda in Italia