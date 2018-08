Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019: le date e il programma di tutte le gare dell’inverno

Ormai manca poco: tre mesi ci separano dal via ufficiale delle nuova stagione agonistica. Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, in Finlandia, il 24 novembre, e si chiuderà il 24 marzo a Quebec City, in Canada.

Di seguito il calendario completo della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019:

Sab. 24/11/18 – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin)

Dom. 25/11/18 – 10 km TC femminile e e 15 km TC maschile Ruka (Fin)

Ven. 30/11/18 – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor)

Sab. 01/12/18 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Lillehammer (Nor)

Dom. 02/12/18 – 10 km TC maschile e 15 km TC maschile pursuit Lillehammer (Nor)

Sab. 08/12/18 – 15 km TL femminile e 30 km TL maschile Beitostoelen (Nor)

Dom. 09/12/18 – Staffetta femminile e maschile Beitostoelen (Nor)

Sab. 15/12/18 – Sprint TL femminile e maschile Davos (Svi)

Dom. 16/12/18 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Davos (Svi)

Sab. 29/12/18 – Tour de Ski – Sprint TL femminile e maschile Dobbiaco (Ita)

Dom. 30/12/18 – Tour de Ski – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Dobbiaco (Ita)

Mar. 01/01/19 – Tour de Ski – Sprint TL femminile e maschile Val Mustair (Svi)

Mer. 02/01/19 – Tour de Ski – 10 km TC femminile e 15 km TL maschile mass start Oberstdorf (Ger)

Gio. 04/01/19 – Tour de Ski – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile pursuit Oberstdorf (Ger)

Sab. 05/01/19 – Tour de Ski – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Val di Fiemme (Ita)

Dom. 06/01/19 – Tour de Ski – 9 km TL femminile e maschile Final climb Val di Fiemme (Ita)

Sab. 12/01/19 – Sprint TL femminile e maschile Dresda (Ger)

Dom. 13/01/19 – Team sprint TL femminile e maschile Dresda (Ger)

Sab. 19/01/19 – Sprint TC femminile e maschile Otepaa (Est)

Dom. 20/01/19 – 10 km TC femminile e 15 km C maschile Otepaa (Est)

Sab. 26/01/19 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Ulricehamn (Sve)

Dom. 27/01/19 – Staffetta femminile e maschile maschile Ulricehamn (Sve)

Sab. 09/02/19 – Sprint Tl femminile e maschile Lahti (Fin)

Dom. 10/02/19 – Team sprint TC femminile e maschile Lahti (Fin)

Sab. 16/02/19 – Sprint TL femminile e maschile Cogne (Ita)

Dom. 17/02/19 – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Cogne (Ita)

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2019 – Mondiali Seefeld (Aut)

Sab. 09/03/19 – 50 km TC mass start maschile Oslo (Nor)

Dom. 10/03/19 – 30 km TC mass start femminile Oslo (Nor)

Mer. 12/03/19 – Sprint TC femminile e maschile Drammen (Nor)

Sab. 16/03/19 – Sprint TL femminile e maschile Falun (Sve)

Dom. 17/03/19 – 10 km TL femminile e 15 km TL maschile Falun (Sve)

Ven. 22/03/19 – Sprint TL femminile e maschile Quebec (Can)

Sab. 23/03/19 – 10 km TC femminile e 15 km TC maschile mass start Quebec (Can)

Dom. 24/03/19 – 15 km TL femminile e 15 km TL maschile pursuit Quebec (Can)













