Calendario Coppa del Mondo biathlon 2018-2019: le date e il programma di tutte le gare dell’inverno

Siamo ormai a pochi giorni dai Mondiali estivi, ma è già tempo di pensare alla stagione invernale del biathlon: l’IBU ha stilato un calendario che verrà approvato nel corso del Congresso in programma a Porec (Cro) dal 5 al 9 settembre. Sarebbero nove le tappe di Coppa del Mondo: si partirebbe da Pokljuka (Slo) e si concluderebbe a metà marzo ad Oslo (Nor). I Mondiali sarebbero in programma ad Oestersund (Swe) dal 7 al 17 marzo 2019.

Di seguito il calendario completo della stagione 2018-2019 del biathlon:

MONDIALI ESTIVI

Nove Mesto (Cze) dal 21 al 25 agosto 2018

COPPA DEL MONDO

1a tappa – Pokljuka (Slo) dal 30 novembre al 9 dicembre 2018

2a tappa – Hochfilzen (Aut) dal 10 al 16 dicembre 2018

3a tappa – Nove Mesto (Cze) dal 17 al 22 dicembre 2018

4a tappa – Oberhof (Ger) dal 7 al 13 gennaio 2019

5a tappa – Ruhpolding (Ger) dal 14 al 20 gennaio 2019

6a tappa – Anterselva (Ita) dal 21 al 27 gennaio 2019

7a tappa – Canmore (Can) dal 4 al 10 febbraio 2019

8a tappa – Salt Lake City (Usa) dall’11 al 17 febbraio 2019

9a tappa – Oslo (Nor) dal 18 al 24 marzo 2019

MONDIALI SENIOR

Oestersund (Sve) dal 7 al 17 marzo 2019

IBU CUP

1a tappa – Idre (Sve) dal 26 novembre al 2 dicembre 2018

2a tappa – Val Ridanna (Ita) dal 10 al 16 dicembre 2019

3a tappa – Obertilliach (Aut) dal 17 al 22 dicembre 2018

4a tappa – Duszniki Zdroj (Pol) dal 7 al 13 gennaio 2019

5a tappa – Arber (Ger) dal 14 al 20 gennaio 2019

6a tappa – Lenzerheide (Svi) dal 21 al 26 gennaio 2019

7a tappa – Otepaa (Est) dal 25 febbraio al 3 marzo 2019

8a tappa – Val Martello (Ita) dall’11 al 16 marzo 2019

IBU JUNIOR CUP

1a tappa – Lenzerheide (Svi) dal 10 al 16 dicembre 2018

2a tappa – Premanon (Fra) dal 17 al 23 dicembre 2018

3a tappa – Torsby (Sve) dal 25 febbraio al 3 marzo 2019

MONDIALI GIOVANI/JUNIOR

Brezno-Osrblie (Svk) dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019

EUROPEI SENIOR

Minsk (Blr) dal 18 al 24 febbraio 2019

EUROPEI JUNIOR

Sjusjoen (Nor) dal 4 al 10 marzo 2019













Foto: Nicolò Persico

roberto.santangelo@oasport.it