Calcio, Serie A 2018-2019: la Lega rinvia a data da destinarsi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa

Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo dei morti accertati è di 39 mentre i feriti sono 16 di cui 9 gravi. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi ora dopo ora.

In questo clima surreale le due squadre di calcio della città ligure Sampdoria e Genoa non avevano intenzione di scendere in campo in segno di lutto per quanto accaduto. E così la Lega ha preso la decisione di rinviare a data da destinarsi i due match Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, in programma domenica 19 agosto. Dovrebbero invece tenersi gli altri incontri validi per il 1° turno di Serie A.













(foto: profilo Lorenzo Di Cola)