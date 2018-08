Calcio, Avellino fuori dalla Serie B! Gli irpini ripartiranno dalla Serie D

Il TAR del Lazio ha detto no: l’Avellino non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B e dovrà dire addio al calcio professionistico. Gli irpini, con tutta probabilità, riusciranno a ripartire dalla Serie D con il titolo sportivo di un’altra società, acquisendone anche il nome.

Dopo nove anni tra i professionisti ecco che finisce un altro capitolo della storia dell’Avellino: il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento che escludeva la società dalla prossima stagione in Cadetteria, per poter disputare le prime giornate di campionato. Fatale è stato per i campani non aver presentato una fideiussione valida per l’iscrizione. Confermata dunque la decisione del CONI.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it