Beach rugby, Europei Mosca 2018: tre vittorie a testa per uomini e donne, domani si punta alle medaglie

Piovono successi per l’Italia del beach rugby, impegnata a Mosca, in Russia, negli Europei: sia la nazionale maschile che quella femminile hanno chiuso con tre vittorie su tre la fase a gironi staccando il biglietto per la fase ad eliminazione diretta in programma domani. Gli uomini partiranno dai quarti, le donne dalle semifinali.

Gli uomini nelle tre gare odierne hanno sconfitto, nell’ordine la Turchia per 12-0, la Croazia per 10-2, e per 12-2 l’Austria, staccando il pass per i quarti da prima del girone. Gli azzurri devono ancora conoscere il nome dei loro prossimi avversari. Tripla affermazione anche per la squadra femminile, che ha battuto la Georgia per 8-2, la Bielorussia per 14-1, e la Croazia per 10-0. Domani alle ore 11.00 l’Italia affronterà in semifinale la Lettonia, mentre l’altra gara metterà di fronte Russia e Croazia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia

roberto.santangelo@oasport.it