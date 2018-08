Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara venerdì 10 agosto. Orari e programma delle gare

Oggi venerdì 10 agosto scenderanno in campo diversi italiani agli Europei 2018 di atletica leggera. All’Olympia Stadium di Berlino si assegneranno ben nove titoli e gli azzurri cercheranno di essere protagonisti. Le speranze più forti sono riposte in Yadisleidy Pedoros che va a caccia delle medaglie sui 400 metri ostacoli, attenzione ad Alessia Trost che tenterà il tutto per tutto nel salto in alto, Mohad Abdikadar e Joao Bussotti cercheranno l’impossibile sui 1500. Da non perdere Fabrizio Donato nelle qualificazioni del triplo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara venerdì 10 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 10 AGOSTO:

11.15 Salto con l’asta – Qualificazioni: Claudio Stecchi

11.25 200m (femminile) – Batterie: Gloria Hooper, Irene Siragusa

12.25 3000m siepi (femminile) – Batterie: Francesca Bertoni, Isabel Mattuzzi, Martina Merlo

12.40 Salto triplo (maschile) – Qualificazioni: Fabrizio Donato, Simone Forte

13.05 4x400m (maschile) – Batterie: Italia

13.40 4x400m (femminile) – Batterie: Italia

19.10 110m ostacoli – Semifinali: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

19.20 Salto in alto (femminile) – Finale: Alessia Trost

19.35 800m (maschile) – Semifinali

19.55 200m (femminile) – Semifinali: eventuali Gloria Hooper, Irene Siragusa

20.50 400m ostacoli (femminile) – Finale: Yadisleidy Pedroso

21.35 110m ostacoli (maschile) – Finale: eventuali Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

21.50 1500m (maschile) – Finale: Mohad Abdikadar, Joao Bussotti