Atletica, Europei 2018: shock Italia, la 4×100 maschile viene squalificata. Tortu e compagni fuori dalla finale

La 4×100 maschile è stata squalificata in batteria agli Europei 2018 di atletica leggera. L’Italia era riuscita a ottenere il pass per l’atto conclusivo con tanta fatica ma i giudici hanno revisionato la gara e hanno escluso il nostro quartetto dalla finale: il passaggio di testimone tra Eseosa Desalu e Davide Manenti è avvenuto fuori zona.

La nostra staffetta non aveva incantato in pista, era particolarmente attesa e sperava di lottare per le medaglie ma ora addio sogni di gloria. Totalmente sbagliati il secondo e il terzo cambio, prima tra Eseosa Desalu e Davide Manenti, poi tra lo stesso Manenti e Filippo Tortu. In quei due frangenti l’Italia ha rischiato davvero tanto e ha poi chiuso al terzo posto (38.82) nella seconda batteria alle spalle della Francia (38.62) e della Polonia (38.64), sfruttando anche il clamoroso errore della Germania (Reus e Jakubczyk si sono toccati e sono caduti).

Discreto il lancio di Federico Cattaneo, le frazioni centrali sono state lontane dalla sufficienza, non ha entusiasmato nemmeno Tortu nel finale anzi il brianzolo si è toccato il quadricipite subito dopo il traguardo. La favorita per la conquista della medaglia d’oro sembra essere la Gran Bretagna (37.84) che nella prima batteria ha preceduto l’Olanda (38.30) e la Turchia (38.30) ripescate invece l’Ucraina (38.86) e la Repubblica Ceca (38.94), il posto dell’Italia viene preso dal Portogallo.