Atletica, Europei 2018: l’Italia salva il medagliere, oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma

La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra squadra maschile che ha confezionato una gara superlativa sui 42 km.

Yassine Rachik ha conquistato la medaglia di bronzo, Eyob Faniel ha chiuso in quinta posizione, Stefano La Rosa ha concluso in dodicesima piazza e l’Italia ha avuto la meglio su Spagna e Austria. L’Italia ha così conquistato la prestigiosa classifica a squadre ma solitamente non viene conteggiata per il medagliere ufficiale e invece questa volta anche questi piazzamenti vengono presi in considerazione, dunque il nostro Paese conquista l’agognato oro (contestualmente è arrivato anche l’argento con le donne, battute soltanto dalla Bielorussia). Al momento dunque il nostro medagliere parla di 6 allori: 1 oro, 1 argento, 4 bronzi. Stasera le ultime finali, ci giochiamo le ultime chance con la 4×100 guidata da Filippo Tortu.













Foto: FIDAL/Colombo