Atalanta-Copenhagen, Europa League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 23 agosto si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2019. Gli orobici scenderanno in campo a Reggio Emilia per affrontare la compagine danese, l’obiettivo è quello di ottenere un risultato importante per potersi avvicinare alla qualificazione alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. La Dea, partita alla grande in campionato con il roboante 4-0 rifilato al Frosinone, ha superato due turni preliminari per accedere a questo incontro di spareggio e partirà con i favori del pronostico contro il Copenhagen, formazione comunque da non sottovalutare e da tenere in seria considerazione.

I ragazzi di Gasperini vanno a caccia della vittoria con margine e si affideranno naturalmente alle giocate del Papu Gomez che non vuole smettere di incantare dopo la doppietta segnata in campionato. L’Atalanta vuole tornare a disputare la fase a gironi dell’Europa League, serve un ultimo sforzo e bisogna ottenere un buon risultato questa sera per poter vivere il ritorno in trasferta con più serenità.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 23 AGOSTO:

20.00 Atalanta-Copenhagen

ATALANTA-COPENHAGEN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com