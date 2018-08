Atalanta-Copenhagen, Europa League 2019: le probabili formazioni. Papu Gomez trascina la Dea

Questa sera (ore 20.00) l’Atalanta scenderà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Copenhagen nell’andata dei playoff dell’Europa League 2019. Gli orobici sono chiamati a un ultimo sforzo, devono superare l’ostacolo finale per accedere alla fase finale della seconda competizione continentale per importanza. La Dea parte favorita e cerca un risultato importante in vista dell’incontro di ritorno ma non deve sottovalutare la compagine danese, avversario che potrebbe creare dei grattacapi vista la sua esperienza in determinati contesti.

Gian Piero Gasperini, dopo il roboante successo in campionato contro il Frosinone, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con un 3-4-1-2 trascinato dalla coppia offensiva Gomez-Zapata. Il Papu ha segnato una doppietta in Serie A ed è in grande forma, Zapata non farà mancare la sua verve ma è in ballottaggio con Barrow. Alle loro spalle confermato Pasalic mentre a centrocampo agiranno Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Gollini tra i pali protetto da Toloi, Mancini e Masiello.

Il Copenhagen si affida soprattutto ai gol di N’Doye, stella in un quadrato 4-4-2 da non sottovalutare. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2019.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-COPENHAGEN:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata (Barrow). All. Gasperini

Copenhagen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Fischer; N’doye, Kodro. All. Solbakken













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com