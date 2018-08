Atalanta-Copenhagen, andata playoff Europa League 2018-2019: data, programma, orario d’inizio e tv

Giovedì 23 agosto si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff di Europa League 2018-2019. La Dea va a caccia di un posto nella fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza e a Reggio Emilia affronterà l’ostica compagine danese che cercherà di mettersi in luce per giocarsi il tutto per tutto nel ritorno in casa.

I ragazzi di Gasperini, reduci dalla roboante vittoria all’esordio in Serie A contro il Frosinone, non vogliono più fermarsi dopo aver superato due turni preliminari e puntano dritti all’ingresso tra le migliori 48 squadre della competizione ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente impegnativo che potrebbe creare dei grattacapi. Gomez e compagni partiranno con i favori del pronostico, desiderosi di ottenere un risultato importante per essere più tranquilli in vista del ritorno in programma nella capitale danese.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 23 AGOSTO:

20.00 Atalanta-Copenhagen

ATALANTA-COPENHAGEN: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com