Andrea Dovizioso, GP Repubblica Ceca 2018: “Un weekend straordinario, per vincere ho dovuto guidare in maniera perfetta”

Andrea Dovizioso torna al successo nel Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP e raddrizza una stagione che sembrava farsi davvero in salita per lui. Il forlivese vince davanti a Jorge Lorenzo e Marquez dopo una bellissima battaglia che ha regalato grande spettacolo al pubblico giunto sul tracciato di Brno. L’analisi di “Desmo Dovi” è improntata, ovviamente, alla soddisfazione. “Sono davvero contento, ho concluso un weekend veramente straordinario, conquistando pole position e vittoria – sottolinea il romagnolo ai microfoni di Sky Sport – Sapevo di essere veloce, ma non pensavo così tanto se devo essere sincero. La gara è stata intensa. Vedevo che tutti, come me, faticavano con la gomma posteriore, per cui dovevamo guidare in maniera più scorrevole possibile. Da questo punto di vista sono stato perfetto, ma non sapevo come sarebbe andata a finire, dato che Jorge Lorenzo e Marc Marquez erano davvero vicini. Speravo che fossero al limite e che la mia strategia più controllata potesse funzionare. Così è stato e non potrei esserne più felice, per me, per il team e per tutti coloro che lavorano in Ducati”.

Il momento clou della gara di Brno, è arrivato dopo la metà gara. “Nelle prime fasi mi ero messo in testa provando a non spingere troppo, per gestire le gomme. Quindi Valentino Rossi mi ha passato e per qualche giro ha provato lui a forzare. Arrivati a metà corsa ho capito che non potevo lasciare spazio agli altri, per cui ho sorpassato Marc Marquez immediatamente e mi sono rimesso davanti. Ho provato ad alzare il ritmo passo dopo passo, ma il gruppo non si assottigliava e, anzi, tutti eravamo molto vicini. Non capivo se potevo fare davvero selezione e, sinceramente, temevo che Marquez potesse andare davanti e dettare il suo ritmo. Ho fatto di tutto per evitare questa eventualità, poi ho visto che il suo corpo a corpo con Jorge Lorenzo gli ha fatto perdere qualche metro. Ne ho approfittato per allungare un minimo e gestire l’ultimo giro più in tranquillità”.

Un successo importante per la stagione di Dovizioso, che non stava certo attraversando il suo miglior momento della carriera. “Diciamo che per tanti anni non ho vinto e avevo iniziato ad abituarmi. Ora che, invece, mi era capitato spesso, volevo tornare a tutti i costi sul gradino più alto del podio. Questo periodo mi stava stretto. Non ero in crisi come molti hanno detto, ho sempre cercato di andare avanti per la mia strada, senza farmi distrarre. Per questo motivo un successo come quello di oggi, ottenuto con i denti e sul filo, ti ripaga di tutto. Perchè, veramente, la gara odierna si è decisa sui dettagli. Abbiamo avuto la fortuna di iniziare il fine settimana con la consapevolezza di avere la moto giusta, per questo motivo ci siamo concentrati subito sulle gomme, ed i risultati si sono visti”.

25 punti d’oro che, forse, aumentano il rimpianto per quello che sarebbe potuto essere questo Mondiale 2018. “Con i se e con i ma si va poco avanti. Purtroppo ho commesso alcuni errori che ho pagato e sto pagando. C’è dispiacere perchè la moto ha dimostrato di essere performante in ogni occasione e gli “zero” che abbiamo collezionato sono stati davvero pesanti”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI