Andrea Dovizioso, GP Gran Bretagna 2018: “Saremo molto competitivi. Sarà importante adattarsi alle varie condizioni della pista”

Il dodicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte. Nel prossimo weekend il Circus delle due ruote si esibirà sul tracciato del Northamptonshire e la Ducati vorrà confermarsi ad alto livello, dopo i due successi consecutivi a Brno (Repubblica Ceca) ed a Spielberg (Austria).

Andrea Dovizioso, vittorioso sull’asfalto ceco e trionfatore l’anno scorso sul suolo britannico, è carico per dare il meglio di sé e provare a ripetere l’impresa di dodici mesi fa, disponendo di una moto prestazionale. La GP18, nelle ultime uscite, ha fatto vedere grandi qualità e dunque ci si aspetta lo stesso in questo appuntamento: “Credo che anche a Silverstone saremo molto competitivi, anche se lo scorso anno abbiamo vinto perché sono riuscito a fare un’ottima strategia, mettendomi sempre nella posizione giusta per provare a vincere, ma probabilmente non eravamo i più veloci“, ha dichiarato il forlivese (fonte: it.motorsport.com).

Una variabile importante sarà anche il meteo, spesso condizionante in questo GP, oltre ad altre caratteristiche tipiche di Silverstone come ricorda il “Dovi“: “Il circuito inglese è davvero molto impegnativo per molte ragioni: il consumo delle gomme, l’energia fisica, soprattutto per gli avambracci, le condizioni atmosferiche sempre variabili e quindi fare dei pronostici è impossibile. Inoltre dipenderà anche dalle condizioni del tracciato e spero che con il nuovo asfalto saranno riusciti ad eliminare gli avvallamenti rispetto all’anno scorso.”













FOTOCATTAGNI