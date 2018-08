Andrea Dovizioso, GP Gran Bretagna 2018: “L’obiettivo era partire dalle prime due file. Domani saremo competitivi anche se…”

Andrea Dovizioso è secondo nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato molto insidioso di Silverstone, reso tale dall’arrivo dalla pioggia e dalla presenza di tante buche sull’asfalto che hanno portato anche ad un forte ritardo per l’incidente di Tito Rabat nelle PL4, il forlivese ha ottenuto la piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo. Un esito che soddisfa il centauro italiano, conscio che domani le condizioni saranno molto al limite per la perturbazione prevista.

“La pole conta fino ad un certo punto – sottolinea il Dovi, intervistato da Sky Sport – La priorità era ottenere le prime due file soprattutto perché domani pioverà. Oggi abbiamo girato in condizioni molto particolari (umido/asciutto). Se in gara troveremo la pista bagnata non so cosa aspettarmi. Credo che saremo competitivi ma ci sono tanti dettagli da verificare e che potrebbero fare la differenza. Le condizioni della pista? Purtroppo sembra che non sia stato fatto un buon lavoro sull’asfalto, per le tante buche che ci sono e lo scarso drenaggio. Se piove tanto, non si può correre“, le parole del forlivese.













