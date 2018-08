Andrea Dovizioso, GP Gran Bretagna 2018: “La nostra moto è migliore rispetto all’anno scorso. Possiamo essere veloci anche qui”

Conferenza stampa di rito quella che si è tenuta a Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Northamptonshire Andrea Dovizioso si presenta con fiducia e voglia di fare. La Ducati si è comportata molto bene negli appuntamenti a Brno (Repubblica Ceca) e a Spielberg (Austria), ottenendo due vittorie con il “Dovi” e Jorge Lorenzo.

Il forlivese, vittorioso l’anno scorso in Inghilterra ed abilissimo a sfruttare anche le disavventure altrui, punta a centrare il bersaglio grosso anche se è conscio delle difficoltà: “La nostra moto è migliore rispetto all’anno scorso, come confermato dai test a Misano. Il punto di partenza è molto buono ma qui, come al solito, le variabili in gioco saranno diverse: temperatura e meteo. Facendo un confronto rispetto a 12 mesi fa, quando abbiamo vinto, la nostra base è migliore, come guidabilità, e i risultati degli ultimi GP, oltre che le prove citate, l’hanno dimostrato. Possiamo essere competitivi anche qui“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI