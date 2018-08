Addio a Giovanni Angeli, l’inventore dell’handbike. Il ciclismo paralimpico piange il suo papà

Una triste notizia per l’handbike: Giovanni Angeli, pioniere di questa disciplina, si è spento all’età di 74 anni. Originario di Zoppola (provincia di Pordenone), Giovanni era stato costretto su una sedia a rotelle da quando aveva 25 anni dopo essere precipitato da un’impalcatura (praticava la professione di muratore) ed essersi procurato la frattura della spina dorsale. Angeli attraversò un periodo molto difficile e ne uscì inventando proprio l’handbike: facendo tesoro dell’esperienza che aveva maturato presso la Cicli Zanella, assemblò dei tubi metallici e inventò il soprannominato “ciclone”, un mezzo che avrebbe poi cambiato la vita a molti disabili di tutto il mondo.

Quella che poi divenne l’handbike debuttò nel 1991 alla Pordenone Pedala e poi prese parte anche a diverse maratone in giro per tutto il mondo. Tante le imprese compiute da Angeli nella sua carriera, diede impulso alla fondazione dell’associazione sportiva disabili basket con cui vinse il campionato italiano nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014. Poi il Giro d’Italia nel 1999 (55 giorni su e giù per il Bel Paese), il cammino di Santiago 2005 e altre decine di corse. Martedì i funerali nella chiesa di Castions di Zoppola per dare l’addio all’inventore dell’handbike.

(fonte Messaggero Veneto)













Foto: shutterstock