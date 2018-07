Wimbledon 2018, gli italiani in campo lunedì 2 luglio: programma, orari e tv

Saranno cinque gli azzurri a scendere in campo nella quarta giornata di Wimbledon 2018 e due di loro si affrontano anche in un derby tutto italiano. E’ in programma infatti la sfida tra Fabio Fognini e Simone Bolelli. Un match che vale un posto al terzo turno contro il vincente tra l’argentino Schwartzman e il ceco Vesely, dunque un’occasione enorme di provare a raggiungere gli ottavi ai Championships.

Pioggia protagonista ieri nell’ultime ore della giornata e che ha fermato molti match. Tra questi c’erano anche quelli di Andreas Seppi e Thomas Fabbiano: il primo è sotto due set a uno ed era in parità nel quarto (1-1) contro il sudafricano Kevin Anderson, mentre il secondo è addirittura avanti di due set contro Stan Wawrinka e ripartirà dal 40-40 del dodicesimo game del terzo, dopo aver annullato anche un set point allo svizzero.

Torna in campo anche Matteo Berrettini, che, dopo la fantastica rimonta contro l’americano Jack Sock, affronterà il francese Gilles e andrà a caccia della sua seconda vittoria della carriera sull’erba di Wimbledon.

Questo il riepilogo delle sfide degli azzurri

Andreas Seppi (ITA) c. (8) Kevin Anderson (RSA) 3-6 7-6 3-6 1-1 sospeso per pioggia (2° match campo 2)

(q) Thomas Fabbiano (ITA) c. Stan Wawrinka (SUI) 7-6 6-3 5-6 sospeso per pioggia (2° match campo 3)

Matteo Berrettini (ITA) c. Gilles Simon (FRA) (1° match campo 17)

(LL) Simone Bolelli (ITA) c. (19) Fabio Fognini (ITA) (4° match campo 18)













Foto: Alessio Marini