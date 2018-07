Wimbledon 2018, Fognini-Bolelli: quando si gioca il secondo turno? Data, programma e tv

L‘edizione 2018 di Wimbledon riserva già il primo derby azzurro: nel secondo turno si affronteranno sull’erba londinese Fabio Fognini e Simone Bolelli. Il primo ha superato in quattro set il nipponico Taro Daniel con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3, mentre il secondo ha avuto ragione dell’uruguaiano Pablo Cuevas, superato in tre set con lo score di 7-6 (5) 7-6 (6) 6-1.

Il secondo turno della parte bassa del tabellone maschile andrà in scena giovedì 5 luglio. Le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri.

Di seguito il programma completo della sfida del secondo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale.

Giovedì 5 luglio

Secondo turno singolare maschile

Fabio Fognini vs Simone Bolelli

in diretta tv su SkySport HD

in streaming su Sky Go

in diretta live testuale su OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Yuya Chiu-Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it