Wimbledon 2018, Camila Giorgi ai quarti di finale: data, programma, orario e tv. Quale avversaria?

Camila Giorgi si è qualificata ai quarti di finale di Wimbledon 2018: per la prima volta in carriera, la marchigiana approda tra le migliori otto giocatrici in una prova dello Slam. La 26enne ha surclassato Ekaterina Makarova e si è così guadagnata il passaggio del turno: sull’erba londinese, la tennista italiana non vuole smettere di sognare e ora attende di scoprire chi dovrà affrontare ai quarti di finale. Nell’aria il fascino della sfida stellare contro Serena Williams, ma il fenomeno statunitense deve prima superare lo scoglio Rodina, avversario che non dovrebbe creare grossi problemi all’ex numero 1.

Camila Giorgi ora non ha nulla da perdere e proverà a farsi ancora largo a Wimbledon 2018. L’azzurra tornerà in campo domani martedì 10 luglio per giocare il suo quarto di finale. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del quarto di finale di Camila Giorgi a Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

Orario da definire Camila Giorgi vs Serena Williams/Rodina

N.B.: L’order of play deve ancora essere reso noto, vi terremo aggiornati.

COME VEDERE IL QUARTO DI FINALE DI CAMILA GIORGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il quarto di finale di Camila Giorgi a Wimbledon 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Jimmie48 Photography Shutterstock.com