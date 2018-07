VIDEO F1, Highlights Gran Bretagna 2018: la gara più bella dell’anno! Show incredibile, vince Vettel con un sorpasso antologico

Sebastian Vettel ha vinto il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone si è corsa una delle gare più belle degli ultimi anni, abbiamo assistito a uno show incredibile che ha regalato emozioni a non finire. Il tedesco ha trionfato grazie a un sorpasso stellare su Valtteri Bottas a cinque giri dal termine ma il pilota della Ferrari era stato sublime anche al via quando aveva sorpassato uno spento Lewis Hamilton, Campione del Mondo poi toccato da Kimi Raikkonen e costretto a una furiosa rimonta per riprendersi il secondo posto in classifica. Di seguito il VIDEO con gli highlights del rovente GP di Gran Bretagna 2018.













FOTOCATTAGNI