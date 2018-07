Triathlon, World Cup Tiszaujvaros 2018: tra le donne vince Sophie Caldwell, sospesa la gara maschile per il meteo

La cittadina ungherese di Tiszaujvaros è stata sede della World Cup di triathlon per la 22esima volta, ma in questa occasione è successo qualcosa di mai visto prima: la gara maschile è stata interrotta a metà per colpa di una tempesta con raffiche di vento fortissime che hanno impedito il proseguimento a livello di incolumità per atleti e spettatori. La finale femminile, invece, si è disputata normalmente e ha visto la vittoria della britannica Sophie Caldwell che conclude la sua prova in 59:02 precedendo la portoghese Melanie Santos di 16 secondi e la statunitense Chelsea Burns di 26. Caldwell ha completato la sua gara con 9:44 nella parte a nuoto (750 metri spalmanti in tre giri), 30:52 nel tratto in bici (20 chilometri suddivisi in otto giri) e 17:04 nei 5 chilometri di corsa. Quarta posizione per l’australiana Emma Jeffcoat a 29 secondi dalla vetta, quinta per la spagnola Anna Godoy Contreras a 32, sesta per l’australiana Tamsyn Moana-Veale a 40, settima per la statunitense Taylor Knibb con lo stesso tempo, ottava perla francese Margot Garabedian a 48, nona per la prima delle italiane, Ilaria Zane a 53 (9:47 nel nuoto, 30:49 nella bici, 17:58 nella corsa), decima per l’ungherese Zsanett Bragmayer a un minuto esatto .Le altre italiane: 13esima Alessia Orla a 1:08 (9:40 nel nuoto, 30:56 nella bici, 19:09 nella corsa), 16esima per Giorgia Priarone a 1:47 (10:37 nel nuoto, 31:58 nella bici, 17:52 nella corsa).

Foto: Facebook Giorgia Priarone