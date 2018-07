Tour de France 2018, presentate le squadre. Fischiato Chris Froome

Sono state presentate ufficialmente quest’oggi, a La Roche sur Yon, le squadre del Tour de France 2018, una delle ultime formalità ufficiali prima del via di sabato da Noirmoutier En-L’ile. C’era grande attesa per Chris Froome, campione in carica e in cerca della doppietta Giro-Tour. Gli ultimi giorni sono stati abbastanza movimentati per il britannico, prima escluso dall’organizzazione, poi riammesso in seguito all’assoluzione da parte del tribunale antidoping della UCI, dopo che la WADA aveva dichiarato il ciclista non punibile.

L’attesa era tutta per sapere come sarebbe stato accolto Froome, a questo punto naturale favorito di una corsa in cui sono Vincenzo Nibali e Nairo Quintana i suoi principali sfidanti. Il pubblico francese è stato impietoso con il campione del team Sky, sonoramente fischiato sia nel suo percorso di avvicinamento, sia quando è salito sul palco di La Roche sur Yon. C’era stato qualche timido applauso, poi sommerso dalle grida di disapprovazione, condite anche da qualche gesto poco carino ed elegante.

Eppure proprio Romain Bardet, presente in conferenza stampa qualche ora prima e acclamatissimo dalla folla, aveva chiesto rispetto per Froome. “Sono contento che ci sia stata una decisione“, aveva detto il transalpino. “Chris ha detto di aver passato nove mesi difficili, ma è stato lo stesso per tutto il gruppo perché le cose in sospeso non vanno bene per nessuno. Ora tutto è finito, tutto è risolto e Froome è il grande favorito della corsa. E presto potremo vedere le sue condizioni di forma. La decisione è stata presa e questo è importante. Ora va rispettata, da tutti, dai corridori fino ai tifosi. Il Tour è una grande festa e deve svolgersi in un clima sereno. Scegliete il fair play e venite sulle strade a fare il tifo“. Invito raccolto soltanto in parte dagli appassionati di La Roche sur Yon.













Foto: Valerio Origo