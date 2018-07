Tour de France 2018, Philippe Gilbert costretto al ritiro. Le condizioni fisiche dopo il volo in discesa

Philippe Gilbert ci ha fatto tremare lungo la discesa del Portet d’Aspet al Tour de France. Il belga era in fuga solitaria ma ha preso male una curva, andando a sbattere contro un muretto e venendo catapultato in un burrone. Minuti di paura per tutti e si è temuto il peggio ma fortunatamente è risalito sulle sue gambe ed è anche giunto al traguardo ricevendo il numero rosso come uomo combattivo di giornata.

L’uomo della Quick Step Floors ha però dovuto annunciare il proprio ritiro dalla Grande Boucle a causa di evidenti problemi fisici spiegati anche dal dottor Toon Cruyt, medico della clinica mobile del Tour de France: “È un piccolo miracolo che abbia raggiunto il traguardo. Philippe ha un sanguinamento al ginocchio e anche il legamento laterale è stato colpito. Subito dopo la conclusione della corsa ha evidenziato un’emartrosi (accumulo di sangue nelle articolazioni) anche se sembrano escluse lesioni serie“.













(foto Valerio Origo)