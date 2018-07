Tennis, US Open 2018: cinque italiani nel tabellone principale. Fabio Fognini guida la truppa del Bel Paese

E’ stata resa nota l’entry-list dei prossimi US Open di tennis, ultimo Major dell’anno in programma dal 27 agosto al 9 settembre, e saranno cinque gli italiani nel tabellone principale. A guidare la truppa italiana ci sarà Fabio Fognini che vuol dimenticare la brutta esperienza dell’anno scorso, quando fu squalificato dal torneo per insulti al giudice di linea nel corso del match contro l’altro azzurro Stefano Travaglia. Un’occasione di riscatto per il ligure. A seguire Marco Cecchinato, che dopo l’exploit del Roland Garros (semifinali), vuol farsi valere anche sul cemento statunitense, dimostrando di essere un giocatore completo. A seguire gli esperti Andreas Seppi e Paolo Lorenzi, motivati a ben figurare, e il giovane Matteo Berrettini, con le carte in regola per stupire avendo un tennis (servizio-dritto) particolarmente efficace.

L’ENTRY-LIST DEGLI US OPEN 2018 DI TENNIS

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

2 Murray, Andy (GBR) PR

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Anderson, Kevin (RSA)

6 Dimitrov, Grigor (BUL)

7 Cilic, Marin (CRO)

8 Isner, John (USA)

9 Thiem, Dominic (AUT)

10 Djokovic, Novak (SRB)

11 Goffin, David (BEL)

12 Schwartzman, Diego (ARG)

13 Carreno Busta, Pablo (ESP)

14 Sock, Jack (USA)

15 Fognini, Fabio

16 Edmund, Kyle (GBR)

17 Bautista Agut, Roberto (ESP)

18 Kyrgios, Nick (AUS)

19 Pouille, Lucas (FRA)

20 Nishikori, Kei (JPN)

21 Coric, Borna (CRO)

22 Chung, Hyeon (KOR)

23 Dzumhur, Damir (BIH)

24 Kohlschreiber, Philipp (GER)

25 Shapovalov, Denis (CAN)

26 Mannarino, Adrian (FRA)

27 Cecchinato, Marco

28 Querrey, Sam (USA)

29 Gasquet, Richard (FRA)

30 Raonic, Milos (CAN)

31 Krajinovic, Filip (SRB)

32 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

33 Verdasco, Fernando (ESP)

34 Khachanov, Karen (RUS)

35 Rublev, Andrey (RUS)

36 Mayer, Leonardo (ARG)

37 Monfils, Gael (FRA)

38 Haase, Robin (NED)

39 Ferrer, David (ESP)

40 Gojowczyk, Peter (GER)

41 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

42 Simon, Gilles (FRA)

43 Ebden, Matthew (AUS)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Tiafoe, Frances (USA)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Zverev, Mischa (GER)

48 Johnson, Steve (USA)

49 Marterer, Maximilian (GER)

50 Seppi, Andreas

51 Fucsovics, Marton (HUN)

52 Millman, John (AUS)

53 Struff, Jan-Lennard (GER)

54 Paire, Benoit (FRA)

55 Harrison, Ryan (USA)

56 Sandgren, Tennys (USA)

57 Jaziri, Malek (TUN)

58 Benneteau, Julien (FRA)

59 Berdych, Tomas (CZE)

60 Donaldson, Jared (USA)

61 Medvedev, Daniil (RUS)

62 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

63 Dolgopolov, Alexandr (UKR)

64 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Lajovic, Dusan (SRB)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

67 Lopez, Feliciano (ESP)

68 De Minaur, Alex (AUS)

69 Jarry, Nicolas (CHI)

70 Sugita, Yuichi (JPN)

71 Lacko, Lukas (SVK)

72 Pella, Guido (ARG)

73 Vesely, Jiri (CZE)

74 Cuevas, Pablo (URU)

75 Berrettini, Matteo

76 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Norrie, Cameron (GBR)

78 Carballes Baena, Roberto (ESP)

79 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

80 McDonald, Mackenzie (USA)

81 Bedene, Aljaz (SLO)

82 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

83 Donskoy, Evgeny (RUS)

84 Basic, Mirza (BIH)

85 Bhambri, Yuki (IND)

86 Kudla, Denis (USA)

87 Delbonis, Federico (ARG)

88 Lorenzi, Paolo

89 Daniel, Taro (JPN)

90 Munar, Jaume (ESP)

91 Istomin, Denis (UZB)

92 Copil, Marius (ROU)

93 Albot, Radu (MDA)

94 Mayer, Florian (GER)

95 Muller, Gilles (LUX)

95 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) PR

96 Baghdatis, Marcos (CYP)

97 Berankis, Ricardas (LTU)

98 Pospisil, Vasek (CAN)

99 Hanfmann, Yannick (GER)

100 Djere, Laslo (SRB)

101 Thompson, Jordan (AUS)

Alternates

102 Troicki, Viktor (SRB)

103 Kicker, Nicolas (ARG)

104 Andreozzi, Guido (ARG)

105 Youzhny, Mikhail (RUS)

105 Duckworth, James (AUS) PR

106 Dellien, Hugo (BOL)

107 Fabbiano, Thomas

108 Zopp, Jurgen (EST)

109 Gulbis, Ernests (LAT)

110 Karlovic, Ivo (CRO)

111 Ymer, Elias (SWE)

118 Sonego, Lorenzo (fuori di 17 posti)













Foto: Alessio Marini