Tennis, Ranking WTA (16 luglio): Simona Halep in vetta, Serena Williams nella top30, Camila Giorgi n.35

Simona Halep rimane in vetta al ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in carriera per lei). Scivola al settimo posto invece la spagnola Garbine Muguruza, che aveva vinto Wimbledon l’anno scorso. Un passo indietro per le ceche Petra Kvitova e Karolina Pliskova, mentre torna nella top10 l’altra tedesca Julia Goerges, eguagliando il proprio best ranking. Da segnalare anche il grande salto in avanti di Serena Williams che, grazie alla Finale dei Championships, si porta al 28° posto.

RANKING WTA – TOP10

1 Simona Halep 7571

2 Caroline Wozniacki 6740

3 Sloane Stephens 5463

4 Angelique Kerber 5360

5 Elina Svitolina 5020

6 Caroline Garcia 4730

7 Garbiñe Muguruza 4620

8 Petra Kvitová 4550

9 Karolína Plíšková 4485

10 Julia Görges 3980

Poche variazioni per quanto riguarda le tenniste italiane. I quarti di finale a Wimbledon consentono un bel balzo in avanti, però, a Camila Giorgi, prima delle azzurre. La 26enne marchigiana guadagna diciassette posizioni e sale al numero 35, non distante dal suo best ranking (30esima posizione). Alle sue spalle fa un passo avanti Sara Errani, ora al numero 74 (ma destinata a scivolare indietro a causa dell’aggravio di squalifica comminatole dall’ITF per la questione “doping”). Risale cinque posizioni Deborah Chiesa, ora numero 143.

RANKING ITALIANE

35 Camila Giorgi 1316

74 Sara Errani 849

146 Deborah Chiesa 412

182 Jasmine Paolini 319

193 Martina Trevisan 292

208 Jessica Pieri 264

233 Anastasia Grymalska 233

234 Martina Di Giuseppe 231













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jctabb / Shutterstock.com