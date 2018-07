Tennis, Matteo Berrettini sfiora la top 50 del ranking ATP! Quante posizioni ha guadagnato con la vittoria di Gstaad?

Matteo Berrettini non dimenticherà mai domenica 29 luglio 2018, la data del suo primo trionfo nel massimo circuito. Il 22enne ha conquistato l’ATP 250 di Gstaad, torneo di un certo calibro che si è disputato sulla terra rossa della cittadina svizzera: il laziale ha sconfitto il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, per 7-6(9) 6-4 e ha così confermato la sua crescita esponenziale negli ultimi ultimi mesi. Il tennis italiano si può coccolare un nuovo giovane fenomeno, un prospetto di assoluto spessore che speriamo ci possa regalare altre grandi soddisfazioni nel prossimo futuro.

Intanto arriva il best ranking per Matteo Berrettini che grazie a questo successo si è avvicinato in maniera prepotente al top 50 del ranking ATP: da domani, infatti, l’azzurro salirà in posizione 54 con 927 punti all’attivo cioè ha guadagnato ben 30 posizioni rispetto a sette giorni fa. La scalata è appena incominciata, alle spalle di Fabio Fognini (numero 15) e Marco Cecchinato (numero 22) c’è proprio Matteo Berretini, l’Italia si gode un terzetto da sogno con Andreas Seppi (48) a rinforzare una pattuglia davvero molto interessante.