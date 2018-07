Tennis, ATP Bastad 2018: Simone Bolelli, rimonta vincente! Roberto Carballes Baena si arrende in tre set

Simone Bolelli si qualifica per gli ottavi del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone in rimonta sull’iberico Roberto Carballes Baena con lo score di 4-6 6-3 6-4 in due ore e un quarto di gioco ed ora affronterà il numero uno del tabellone, l’argentino Diego Schwartzman.

Nel primo set lo spagnolo trova il break in apertura, confermando lo strappo ed andando 2-0. L’azzurro rischia di andare sotto 0-3, ma si salva dal 15-40 e trova addirittura il controbreak nel game successivo. Neppure il tempo di gioire che lo spagnolo si trova nuovamente davanti trovando un nuovo break a 15. Sarà lo strappo decisivo: l’iberico non concede più nulla a Bolelli al servizio e va a chiudere 6-4 in 43 minuti.

Il secondo parziale vede invece l’immediata fuga dell’azzurro, che trova il break a 30 nel secondo game sfruttando l’unica palla break dell’intero set. Si tratta infatti di una partita dominata dal servizio: negli altri otto giochi il giocatore in risposta vince soltanto otto punti, guadagnando al massimo un 15 in ogni game. Bolelli amministra perdendo soltanto tre punti in cinque turni alla battuta, chiudendo 6-3 in 35′.

Nella partita decisiva continua il dominio dei servizi fino al quarto gioco, poi nel quinto l’italiano trascina l’iberico ai vantaggio, ma Carballes Baena si porta sul 3-2 senza concede palle break. Le concede invece Bolelli nel gioco seguente, quando si ritrova 15-40, ma ancora una volta l’azzurro si salva, trovando addirittura lo strappo nel settimo gioco, vinto addirittura a zero. Il parziale di Bolelli (9 punti a 1) si infrange nel gioco successivo, quando l’italiano va ancora in difficoltà, concedendo altre due palle break. Ancora una volta Bolelli risale e porta a casa il game, salendo 5-3. L’azzurro nel nono game va 15-40 ma spreca i due match point e Carballes Baena si riporta sul 4-5. Nel decimo gioco però Bolelli non sciupa il terzo match point, chiude 6-4 e guadagna l’accesso agli ottavi.













Foto: Yuya Chiu-Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it