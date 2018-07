Tennis, ATP Bastad 2018: Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen

Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. L’elvetico ai quarti di finale, dunque, se la vedrà con il vincente del confronto tra il nostro Simone Bolelli e l’argentino, testa di serie numero uno del torneo, Diego Schwartzman.

Nel primo set l’azzurro parte con il piglio giusto costruendosi tre chance per ottenere il break. Laaksonen, però, tiene botta annullando le opportunità al nostro portacolori, sfruttando successivamente il brutto quinto game giocato da Berrettini. Avanti di un break, lo svizzero riesce a comandare lo scambio anche per via di un Matteo troppo falloso e non in grado di dare continuità al proprio tennis. E così, costretto a subire un altro break nel settimo gioco, la frazione sorride al rossocrociato (6-2).

Nel secondo set, purtroppo, la musica non cambia ed anche per una prima di servizio scarsamente incisiva (46% dei punti conquistati) l’italiano deve concedere due break nel quinto e nel settimo game, non avendo mai la possibilità di recuperare nei confronti del rivale. Con un altro 6-2, dunque, il classe ’96 tricolore è costretto a salutare anzitempo la Svezia.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: livephotosport / Claudio Bosco