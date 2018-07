Softball, Europei U19 2018: l’Italia crolla sul più bello. L’Olanda rimonta cinque punti nell’ultimo inning e vince

La prima giornata degli Europei U19 per l’Italia si chiude con una tremenda sconfitta. Non tanto nelle proporzioni, perché l’Olanda ha vinto con uno scarto minimo, 9-7, quando nella modalità. Le azzurre di Enrico Obletter stavano portando a casa la vittoria, e conducevano di 5 punti all’inizio del settimo inning. Sul più bello, però, la spinta delle giocatrici italiane si è arrestata e le orange sono state devastanti nella rimonta.

Sul diamante di Ronchi de’ Legionari c’era in palio il primo posto del girone A, perché le azzurre avevano battuto la Spagna, mentre l’Olanda si era sbarazzata di Israele. Non tutto è deciso, perché il girone si chiuderà domani (le azzurre affronteranno Israele e Ucraina), ma sono le due formazioni sulla carta più forti. L’Italia è quindi destinata alla piazza d’onore.

L’incontro era cominciato benissimo per le azzurre, che dopo un primo inning interlocutorio hanno subito riempito le basi. È stato di Howard il primo punto, seguita poi da Cianfraglia e da Princic. Obletter ha confermato in pedana Alexia Lacatena, che ha concesso la prima valida nel terzo, quando Mwaro ha poi siglato l’1-3. L’attacco azzurro è così tornato alla carica nel quinto, con le segnature di Rotondo e Bassi, in un inning che poteva rivelarsi più prolifico. Dopo due inning perfetti, la difesa italiana è tornata a concedere nel sesto, quando poi Fabbian e Vigna hanno arrotondato sul 7-2.

Poi, però, è arrivato il settimo inning, quello decisivo. Sono bastate due valide all’Olanda per riempire le basi, con Obletter che ha optato per il cambio in pedana con Biasi. Un cambio che non ha potuto arrestare la marea: ha aperto Mwaro, hanno proseguito Poot e Oomes sulla valida di Beekveldt, che poco dopo è tornata a casa. Le orange hanno così cominciato a crederci, l’Italia a vedere la partita scivolare via. Franka ha firmato il pari, poi la mazzata definitiva è stato il triplo di Drijvers. Un parziale devastante di sette punti al quale le azzurre, nell’ultimo attacco disponibile, non hanno saputo rispondere.













Foto: FIBS – Andrian