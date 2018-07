Softball, Europei U19 2018: Italia a valanga contro Israele. Stasera l’ultimo impegno della fase a gironi

Non era facile riprendersi dopo la batosta di ieri sera contro l’Olanda, ma l’Italia ha reagito da grande squadra. Israele non era un test probante, ma il 32-0 è un risultato piuttosto convincente per il prosieguo del cammino agli Europei U19, non tanto per le proporzioni del punteggio, quanto per la prestazione messa in scena dalle ragazze di Enrico Obletter.

La partita tecnicamente ha avuto poco da dire, sbloccata già nel primo inning da Laura Vigna, poi seguita da Alessandro Rotondo e da Elisa Princic e Sara Cianfriglia, brave a sfruttare i lanci pazzi delle israeliane per fare strada e tornare a casa con punti importanti. Le azzurre si sono scatenate nel secondo inning, quando con nove valide sono arrivati 13 punti, in cui vanno segnalati il triplo di Andrea Howard e l’home run di Princic. Nemmeno il cambio di lanciatrice è servito a Israele, che ha dovuto subire altri tripli da parte delle scatenate Rotondo e Cianfriglia.

Ancora meglio è andato il terzo inning, in cui i punti segnati dalle azzurre sono stati addirittura 14, con due valide e 5 RBI dalla panchina di Alessia Colonna, due hits di Sofia Fabbian e un trio di valide, fra cui un fuoricampo interno, di Marta Chiodaroli. Obletter ha così dato spazio a tutte le ragazze, facendo debuttare le giovani Giorgia Telò e Chiara Marazzi.

Il punteggio rotondo consente così all’Italia di riprendere fiducia. Stasera l’ultima sfida del girone con l’Ucraina, per vincere e confermare il secondo posto alle spalle dell’Olanda.













Foto: FIBS – Andrian