Softball, Europei U19 2018: buona la prima per l’Italia. Spagna battuta 9-2

Buona la prima per l’Italia, vincente per 9-2 sulla Spagna al debutto nell’Europeo U19 in programma a Staranzano. Un successo arrivato in cinque riprese, con tre attacchi che hanno portato otto punti e la chiusura al quinto inning.

Una vittoria arrivata però in rimonta, perché nella prima ripresa il bunt di Serrano e il singolo di Fe hanno sorpreso la difesa azzurra. Ma la risposta è stata poderosa, perché al secondo lancio del primo attacco, Laura Vigna ha già esploso un fuoricampo. Ma il meglio doveva ancora venire, perché poco dopo ci ha pensato Sara Cianfriglia a far saltare il banco, sparando lungo a sinistra con basi piene e completando il grande slam. Il 6-1 è arrivato qualche attacco dopo, merito ancora di Vigna, poi però la Spagna ha avuto un sussulto riuscendo a difendersi con conto pieno, limitando i danni.

In pedana di lancio per l’Italia c’era Alexia Lacatena, che ha chiuso il suo debutto in azzurro con otto strikeout e cinque eliminazioni di fila. La Spagna è tornata a segnare una valida soltanto nel terzo inning, ma immediatamente sono arrivati altri due punti azzurri, sulla valida di Alessandro Rotondo. Al quinto, poi, è arrivata la resa definitiva: la difesa va in affanno sul bunt di Susanna Soldi e Sofia Fabbian porta a casa il nono punto.

Ottima prestazione dell’Italia al debutto, quindi, comandando una partita che poteva rivelarsi insidiosa. La giornata delle azzurre non è terminata, però, e anzi la prossima sfida sarà chiave per il primo posto del girone A, dovendo affrontare l’Olanda.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS – Andrian