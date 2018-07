Skateboard: clamorosa partecipazione di Shaun White a Tokyo 2020?

Ha del clamoroso la decisione di uno dei più importanti sportivi invernali in circolazione: lo snowboarder Shaun White. Il 31enne statunitense, tre volte medaglia d’oro olimpica, ha deciso di voler cambiare stagione. Proverà infatti a giocarsi le sue possibilità nelle Olimpiadi estive di Tokyo 2020, dove entrerà in scena la nuova disciplina dello skateboard.

“Lo amo troppo” le sue parole ad ESPN. “E se potessi fare il cambio da squadra olimpica invernale a quella estiva, passando dalla Corea al Giappone, sarebbe molto probabilmente l’ultima partecipazione per me”. Nel weekend l’americano si testerà in terra canadese, in quel di Vancouver, per vedere “a che punto sono rispetto ai migliori”.

Nonostante tutto, in inverno White dovrebbe tornare nell’amata disciplina dell’HalfPipe di snowboard, magari riducendo il numero di gare.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com