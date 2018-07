Scherma, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. C’è Paolo Pizzo, novità Alice Clerici

Si avvicina l’ultimo appuntamento dell’anno per quanto riguarda la scherma internazionale, il più importante di questo 2018: i Mondiali di Wuxi, in terra cinese. Oggi la Federazione Italiana ha annunciato i convocati per la manifestazione iridata: poche le novità, c’è ovviamente Paolo Pizzo pronto a difendere il suo titolo, per quanto riguarda la prova a squadre di spada spazio ad Alice Clerici. I nomi noti ci sono tutti: da Rossella Fiamingo a Daniele Garozzo passando per Arianna Errigo.

I convocati dell’Italia:

Fioretto femminile – Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi

Fioretto maschile – Giorgio Avola, Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Sciabola femminile – Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Irene Vecchi

Sciabola maschile – Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele

Spada femminile – Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (prova individuale), Alice Clerici (prova a squadre)

Spada maschile – Marco Fichera, Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli













Foto: Bizzi Federscherma