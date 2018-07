Scherma, Mondiali 2018: Chiara Cini ed Enrico Garozzo superano le qualificazioni

Seconda giornata ai Mondiali di scherma a Wuxi. Continuano le fasi di qualificazione ed oggi toccava al fioretto femminile e alla spada maschile. Erano solo due gli azzurri a scendere in pedana oggi, Chiara Cini ed Enrico Garozzo. Entrambi, con percorsi diversi, hanno staccato il pass per il tabellone principale.

La fiorettista toscana ha chiuso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte ed è riuscita a qualificarsi per il main draw senza dover passare dagli assaliti preliminari. Per Cini subito quattro successi di fila, che hanno messo in sicurezza il superamento del turno, poi sono arrivati i due ko ininfluenti con la portoghese Oliveira e la cilena Inostroza. Saranno dunque quattro le azzurre in gara nell’individuale di fioretto femminile, visto che erano già qualificate Alice Volpi, Arianna Errigo e Camilla Mancini.

Molto più complicato l’accesso al tabellone principale di Enrico Garozzo, che raggiunge in questo modo i compagni Paolo Pizzo, Marco Fichera ed Andrea Santarelli. Il siciliano non è stato molto brillante nella fase a gironi, chiusa con tre vittorie e due sconfitte. Uno score che ha portato l’azzurro a dover affrontare ben due turni preliminari per centrare la qualificazioni. Entrambe le sfide, però, sono state superate con merito da Garozzo, che prima si è imposto per 15-9 al danese Patrick Jorgensen, bronzo mondiale nel 2015, e poi per 15-7 sullo svizzero Alexandre Pittet.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti