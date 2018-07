Scherma, Mondiali 2018: argento per il Dream Team. Primo storico oro per gli Stati Uniti

Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35.

Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT Cipressa sul +6 (10-4). Purtroppo da quel momento si è spenta la luce per le azzurre, con Errigo che ha prima subito un 8-5 da Ross e poi soprattutto l’incredibile 8-1 di Prescod ai danni di Mancini, che ha sancito il sorpasso delle americane.

Una volta messa la testa avanti, gli Stati Uniti non si sono più fatti raggiungere dall’Italia. Arianna Errigo ha portato nel penultimo assalto anche sul -2 l’Italia, ma nel finale di assalto ancora Prescod si è difesa e ha rimesso sei stoccata di vantaggio tra le due squadre. Ad Alice Volpi, però, non è riuscita la rimonta in stile Europei, anzi la toscana è stata nettamente sconfitta per 5-1 da Lee Kiefer.

Oro Stati Uniti, argento Italia e bronzo per la Francia, che ha sconfitto nella finalina la sorpresa Corea del Sud con il punteggio di 35-26. Le transalpine avevano perso in semifinale contro le azzurre per 45-29, mentre le asiatiche (ko con gli USA per 45-22) erano riuscite a battere addirittura la Russia nei quarti di finale.

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti