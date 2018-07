Scherma, Mondiali 2018: anche Loreta Gulotta accede al tabellone principale nella sciabola

Tutti gli azzurri in gara hanno superato la fase di qualificazione ai Mondiali di scherma di Wuxi (Cina). L’ultima a strappare il pass per il tabellone principale è stata Loreta Gulotta nella sciabola.

La siciliana ha ottenuto la qualificazione diretta al termine della fase a gironi, superata con quattro vittorie e due sconfitte. L’azzurra ha battuto infatti la tailandese Srinualad 5-1, l’ucraina Voronina 5-0, l’atleta di Singapore Lee Ann Huimin 5-2 e la brasiliana Trois 5-3, mentre è stata superata dalla greca Georgiadou e dalla giapponese Aoki, in entrambi gli assalti per 5-3. Gulotta approda quindi al main draw, dove troverà Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio, tutte già qualificate in base al ranking. Domani si entrerà nel vivo del torneo con le fasi finali della spada femminile e della sciabola maschile.

Foto: Federscherma Simone Ferraro/Bizzi