Sarajevo-Atalanta, Ritorno Europa League 2018-2019: data, programma, orario e tv

L’Atalanta cerca il pass per il terzo ed ultimo di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League: i bergamaschi giocheranno la gara di ritorno in trasferta. Giovedì 2 agosto, alle ore 20.15 a Sarajevo, in Bosnia, la Dea sfiderà i padroni di casa per giungere a soli 180′ dalla fase a gironi della seconda competizione continentale per squadre di club di calcio.

Di seguito il programma completo della gara di ritorno:

Qualificazioni Europa League – Secondo turno

Gara di ritorno – Giovedì 2 agosto ore 20.15

Sarajevo-Atalanta

Diretta tv su Sky Sport

Diretta streaming su Sky Go

Diretta live testuale su OA Sport













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it